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США

Трамп рассмотрит любой компромат на оппонента

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 Ольга Кепински 
Трамп рассмотрит любой компромат на оппонента
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رويترز
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Президент США Дональд Трамп не видит ничего предосудительного в ознакомлении с компрометирующей информацией на соперников в предвыборной гонке, полученной из-за рубежа.

Американский лидер сказал об этом в эксклюзивном интервью Джорджу Стефанопулосу для ABC News.

При этом Трамп заявил, что практически все политики в США поступили бы точно так же.

Джордж Стефанопулос:

"Если в предстоящей президентской гонке, иностранные государства, такие как Россия или Китай, предоставят информацию на вашего оппонента ваш предвыборный штаб примет ее к сведению или доложит об этом в ФБР?"

Дональд Трамп:

"Думаю, можно сделать и то, и другое. Сначала выслушать. Ничего страшного в ознакомлении с ней нет. Если кто-то позвонит из-за рубежа - Норвегии например и скажет "у нас есть информация на вашего оппонента". Думаю, я захотел бы с ней ознакомиться"

Джордж Стефанопулос:

"Вы бы хотели такого рода вмешательства в наши выборы?"

Дональд Трамп:

"Это не вмешательство. У них есть информация. Я думаю, я бы принял ее к сведению. Если бы посчитал ее подозрительной, я бы обратился к ФБР. Но если вы спросите конгрессменов, все поступили бы также. И всегда так делали"

Скандал с возможным вмешательством России в президентские выборы разразился сразу после избрания Трампа. В частности людей из его близкого окружения обвиняли в контактах с широким кругом российских граждан, включая "сотрудников разведки и членов правительства". В июне 2016 в "Трамп Тауэр" прошла встреча старшего сына Трампа Дональда младшего с юристом из Россией Натальей Весельницкой, которая, по сведениям The New York Times, имеет "связи с Крмелем".

Позже сын президента заявил, что рассчитывал получить компромат на Хиллари Клинтон – тогдашнего оппонента Трампа на выборах от демократов.