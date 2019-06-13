Польский подарок Трампу

Совместную пресс-конференцию польский президент Анджей Дуда начал с поздравлений Трампу. Он сообщил, что приехал не с пустыми руками, а привез, как расценили многие присутствующие, подарки.

Польша, как сообщил Дуда, позволит США разместить на своей территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9.

В подписанном в среду соглашении были также подтверждены объявленные ранее планы США увеличить численность американских войск в Польше на 1 тыс. Сейчас там уже размещены около 5 тыс. американских военных в рамках операций НАТО.

Кроме того, Польша берет на себя обязательства обеспечить развертывание штаба дивизии США, и создать необходимую инфраструктуру для бронетанковой боевой группы.

Дональд Трамп, президент США:

"Как указано в совместной декларации, Соединенные Штаты и Польша продолжают укреплять сотрудничество в области безопасности. Польша обеспечит базирование и инфраструктуру для поддержки военного присутствия еще около 1000 американских военнослужащих. Этот проект будет финансировать польское правительство. США не понесет затрат".

На строительство военных объектов Варшава готова потратить от $1,5 до 2 млрд. Об этом глава Польши заявлял ещё во время своего февральского визита в США.

Анджей Дуда, президент Польши:

"Одно из соглашений, которое я подписал, касалось вопросов безопасности и военного сотрудничества. Как ранее упомянул Дональд Трамп, в Польше будет увеличено присутствие американских войск. Надеюсь, это сотрудничество будет развиваться как численно, так и с точки зрения инфраструктуры. Это очень важно. Спасибо вам за решение разместить штаб дивизии в Польше".

Военное присутствие в Польше будет увеличено за счет переброски сил из Германии или других стран. Ранее глава Белого дома отметил, что США не намерены направлять дополнительные войска в Европу.