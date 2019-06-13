Япония за мир на Ближнем Востоке. Премьер-министр Синдзо Абэ провел в Тегеране переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани. Токио опасается, что конфликт в регионе "может вспыхнуть случайно", а дестабилизирует ситуацию во всем мире.

Год назад США объявили об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В ответ на экономические санкции Вашингтона Тегеран приостановил выполнение части своих обязательств и пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана.

"Мы высоко ценим решение Ирана продолжить сотрудничество с МАГАТЭ. Мы искренне надеемся, что Иран продолжит выполнять условия ядерной сделки. Япония сделает все, что в ее силах, чтобы снизить напряженность в регионе", - заявил Абэ.

Для Страны Восходящего солнца это жизненно необходимо ввиду высокой энергетической зависимости от Ближнего Востока. В связи с американскими санкциями Японии пришлось прекратить все прямые закупки иранской нефти.

В преддверии поездки Абэ провел телефонные консультации с президентом США Дональдом Трампом, а также высшим руководством Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мы не собираемся воевать ни с Америкой, ни с какой другой страной. У нас таких намерений нет. Но мы нанесем сокрушительный ответный удар в случае, если кто-то попробует напасть на Иран, вторгнуться на нашу территорию", - заявил президент Ирана.

Абэ стал первым главой правительства Японии, посетившим Иран за последние 40 лет. В ходе визита он также встретился с духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи