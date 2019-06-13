Япония за мир на Ближнем Востоке. Премьер-министр Синдзо Абэ провел в Тегеране переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани. Токио опасается, что конфликт в регионе "может вспыхнуть случайно", а дестабилизирует ситуацию во всем мире.
Год назад США объявили об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В ответ на экономические санкции Вашингтона Тегеран приостановил выполнение части своих обязательств и пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана.
Для Страны Восходящего солнца это жизненно необходимо ввиду высокой энергетической зависимости от Ближнего Востока. В связи с американскими санкциями Японии пришлось прекратить все прямые закупки иранской нефти.
В преддверии поездки Абэ провел телефонные консультации с президентом США Дональдом Трампом, а также высшим руководством Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Абэ стал первым главой правительства Японии, посетившим Иран за последние 40 лет. В ходе визита он также встретился с духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи