В Европарламенте новая промосковская фракция?

«Идентичность и демократия (ИД) - так называется новая фракция евроскептиков в Европейском парламенте, - передаёт корреспондент Euronews Джек Паррок. - Но лица в ней хорошо знакомы здесь, в Брюсселе. Например, Марин Ле Пен, - французский ультраправый политик».

«Мы не переносим динамику на новую группу, - говорит она. - Члены фракции ИД находятся в правительствах, что свидетельствут о нашей новой зрелости».

"Изменение названия даёт Марин Ле Пен хорошую возможность прийти в Европарламент и поставить себя над фракциями. Её ключевая роль и власть в группе, известной как "Европа Наций и свободы", остается неизменной".

Партия Ле Пен "Национальное объединение" сотрудничает с правящая в Италии партии "Лига" Маттео Сальвини. Группу возглавит в Европарламенте свежее лицо "Лиги" 32-летний Марко Занни.

Депутаты от ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" также увеличат её численность. Группа ИД получит 73 из 751 места в Европарламенте, что сделает её пятой по величине.

Бывшая группа "Европа Наций и свободы" была самой маленькой в последнем семестре и имела в своем составе 36 евродепутатов.

Но Группа ИД могла бы стать ещё более мощной силой, если бы смогла привлечь в свои ряды Найджела Фаража. Лидер крупнейшей британской партии в Европейском парламенте - партии "Брексит" - исключил возможность вступления в этот альянс".

«В Соединённом королевстве Марин Ле Пен слишком токсичный бренд, Найджел Фараж не хочет быть в одной с ней команде, - говорит брюссельский политолог Джеймс Холтум. - Он также хочет иметь собственную группу в Европарламенте, чтобы произносить яркие речи на больших дебатах. Ему также нужны ресурсы, которые полагаются парламентским группам, чтобы выполнять собственную повестку дня ».

"Группа ИД будет и дальше добиваться возвращения политической власти в национальные столицы. Пока же она приглушила свои призывы к выходу стран из Евросоюза или еврозоны.

Запуск группы немедленно привёл к столкновению с журналистами, недовольными тем, что партийные делегации аплодировали речам в прессе-центре, вопреки этикету.

А поскольку новые члены призывают ослабить санкции ЕС против России, эта новая группа, как и старая, столкнется с обвинением в том, что она слишком близка к Москве".