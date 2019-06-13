Консерваторы поддержали кандидатуру Бориса Джонсона

Борис Джонсон получил наибольшую поддержку в первом туре выборов лидера Консервативной партии Великобритании. Джонсон, бывший министр иностранных дел и ведущий участник кампании за "брексит", получил 114 голосов из 313 на голосовании среди консерваторов. Вместе с ним прошли еще 6 кандидатов.

Шерил Гиллан, партия консерваторов

"Следующие семь кандидатов имеют право участвовать в новом туре голосования во вторник, 18 июня: Майкл Гоув, Мэтт Хэнкок, Джереми Хант, Саджид Джавид, Борис Джонсон, Доминик Рааб и Рори Стюарт"

Три кандидата не смогли пройти порог в 17 голосов, необходимый для того, чтобы остаться в гонке.

Второй тур голосований пройдет уже на следующей неделе, а окончательные результаты выборов ожидаются в конце июля. Тогда же новый лидер займется вопросами "брексита".