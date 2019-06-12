США и Польша подписали декларацию о совместной обороне

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность переброски большего количества американских войск из Германии в Польшу. Варшаве это нужно для подавления потенциальной агрессии со стороны России. При этом дополнительные войска США в Европу присылать не планируют.

Принимая Анджея Дуду в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул свое желание усилить военное присутствие Соединенных Штатов в этой восточноевропейской стране. В Польше уже находятся более 5000 американских солдат в рамках операций НАТО.

Дональд Трамп, президент США

"Как указано в совместной декларации, Соединенные Штаты и Польша продолжают укреплять сотрудничество в области безопасности. Польша обеспечит базирование и инфраструктуру для поддержки военного присутствия около 1000 американских военнослужащих. Польское правительство заплатит за этот проект. США не понесет затрат"

Так же Трамп объявил, что Польша заказала 30 американских истребителей F-35, добавив, что решение не окончательно.