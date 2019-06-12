Косово: 20 лет без войны

Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Приштину по случаю празднования 20-й годовщины окончания Косовской войны, вспыхнувшей в феврале 1998 года между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией, состоящей из Сербии и Черногории.

Президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи наградил Клинтона орденом Свободы в знак признания его роли во время и после окончания военных действий.

Я думаю, что весь мир сегодня, со всеми его потрясениями, может смотреть на Косово как на пример демократии и приверженности улучшению, росту и жизни в мире со всеми соседями Билл Клинтон бывший президент США

В результате межэтнического конфликта погибло более 10 тысяч человек, более 1500 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести.

24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН альянс НАТО начал военные действия на территории Союзной Республики Югославия.

Официальным поводом начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории края Косово и Метохия. Сербские власти также были обвинены в этнических чистках.

После 78 дней бомбардировок 10 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1244, согласно которой на территории Косова и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности под руководством НАТО — КФОР.

Независимая комиссия по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии, (созданная 6 августа 1999 года по инициативе премьер-министра Швеции Ханса Йорана Перссона), в последствии пришла к выводу, что военное вмешательство НАТО было незаконным, так как альянс не получил предварительного одобрения от Совета Безопасности ООН. Однако действия союзников оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны.