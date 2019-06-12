Беспорядки и стычки с полицией на улицах Гонконга

В жёсткие столкновения с полицией переросла акция протеста в Гонконге против внесения поправок в законопроект об экстрадиции.

В среду манифестанты заблокировали движение в центре города, выстроив на дорогах баррикады.

Многотысячная толпа хлынула к зданию парламента, где должно было начаться обсуждение законодательной инициативы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули.

Из-за беспорядков парламент отложил рассмотрение поправок на неопределённый срок.

"Правительство Гонконга призывает людей, которые блокируют движение транспорта, покинуть дороги, чтобы город мог вернуться к нормальной жизни", - заявил Мэтью Чунг, главный секретарь администрации.

"Я также прошу собравшихся сохранять спокойствие, не совершать никаких преступлений и как можно скорее разойтись", - заключил он.

Массовые акции протеста против законопроекта начались здесь несколько дней назад. Противники инициативы опасаются, что она ограничит автономию Гонконга и сделает возможным выдачу подозреваемых в тех или иных преступлениях материковому Китаю: в этом случае экстрадиция не минует и диссидентов.

Между тем, слухи о том, что Пекин намерен направить военных для подавления протестов, в МИДе КНР опровергли.