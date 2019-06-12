В Москве проходит несанкционированная акция в поддержку журналиста Голунова

Сотни людей принимают участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Издание «ОВД-Инфо» сообщает что задержаны около 100 человек, в том числе немало журналистов.

Марш проходит в центре города от Чистых прудов до здания ГУ МВД по Москве. Участники скандируют лозунги в поддержку работников СМИ, оказавшихся под следствием, и фигурантов резонансных уголовных дел. Они обвиняют полицию в фальсификации доказательств и в преследовании заведомо невиновных.

Мероприятие было запланировано до освобождения Голунова. После объявления о прекращении уголовного преследования журналиста организаторы провели переговоры с мэрией о согласовании шествия, но получили отказ. Некоторые из инициаторов акции сообщили, что всё равно выйдут на Чистые пруды "на свой страх и риск". По сообщениям с места событий, кварталы вокруг Петровки оцеплены, полиция призывает участников расходиться.