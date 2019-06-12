США грозят ростом пошлин на французские вина

Соединённые Штаты могут увеличить пошлины на ввозимые в страну французские вина. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп – сперва в своём твитере, а затем в интервью телеканалу CNBC:

– Франция взимает с нас высокую плату за вино, а мы за ввоз французского вина взимаем очень небольшую плату. Ко мне обращаются парни из Калифорнии: «Мы платим много денег за отправку нашей продукции во Францию, а вы позволяете ввозить в страну французское вино, оно отличное, но у нас тоже есть отличные вина».

В настоящее время американские пошлины на вино составляют примерно от 5% до 15% центов за бутылку, в то время, как в странах Евросоюза они в среднем в два раза выше.

Между тем, с 2007 по 2018 год, по данным французской таможни, экспорт вина из США во Францию увеличился в три раза, а ЕС стал крупнейшим экспортёром американских вин. При этом французский экспорт спиртных напитков в США вырос в прошлом году на 4,6%, а объём продаж превысил 3,2 миллиарда евро, что сделало Соединённые Штаты самым важным внешним рынком французских виноделов.

Вашингтон и Брюссель готовятся к переговорам о торговом соглашении, чтобы разрешить конфликт, возникший в прошлом году из-за пошлин на сталь и алюминий. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что не будут обсуждать вопросы, связанные с сельским хозяйством.