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Франция

"Тур де Франс" без Криса Фрума

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 Ирина Шелудкова 
"Тур де Франс" без Криса Фрума
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Веломногодневка "Тур де Франс" пройдет без участия британца Криса Фрума, четырехкратного победителя этого престижного соревнования.

34-летний спорстмен госпитализирован в тяжелом состоянии с открытым переломом. Крис Фрум врезался в ограждение и упал во время тренировки в департаменте Луара перед этапом шоссейной многодневки "Критериум Дофине", проходящей во Франции. Об этом сообщила пресс-служба команды Ineos, за которую он выступает. В больницу его пришлось эвакуировать на вертолете. Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного ветра во время спуска на скорости 60 километров в час.

Крис Фрум — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Он три раза одерживал победу на велогонке "Критериум Дофине". В прошлом сезоне он стал третьим на "Тур де Франс" и выиграл "Джиро д'Италия".

Велогонка "Тур де Франс" стартует 6 июля в Брюсселе.