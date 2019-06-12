"Тур де Франс" без Криса Фрума

Веломногодневка "Тур де Франс" пройдет без участия британца Криса Фрума, четырехкратного победителя этого престижного соревнования.

34-летний спорстмен госпитализирован в тяжелом состоянии с открытым переломом. Крис Фрум врезался в ограждение и упал во время тренировки в департаменте Луара перед этапом шоссейной многодневки "Критериум Дофине", проходящей во Франции. Об этом сообщила пресс-служба команды Ineos, за которую он выступает. В больницу его пришлось эвакуировать на вертолете. Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного ветра во время спуска на скорости 60 километров в час.

Крис Фрум — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Он три раза одерживал победу на велогонке "Критериум Дофине". В прошлом сезоне он стал третьим на "Тур де Франс" и выиграл "Джиро д'Италия".

Велогонка "Тур де Франс" стартует 6 июля в Брюсселе.