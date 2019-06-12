Японии нужна стабильность на Ближнем Востоке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Иран. В программе визита, приуроченного к 90-летней годовщине установления дипломатических отношений между Тегераном и Токио - встречи с президентом и духовным лидером Исламской республики Хасаном Роухани и атоллой Али Хаменеи.

Отправляясь в путь, Синдзо Абэ заявил, что его цель - помочь установит мир и стабильность на Ближнем Востоке, ослабить напряжённость между Ираном и США. Для этого, по его словам, он проведёт с иранским руководством "откровенный обмен мнениями".

За несколько часов до исторического визита Абэ глава японского МИДа Таро Коно встретился со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров Коно призвал иранцев продолжить выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, что, по его словам, "благоприятно скажется на установлении стабильности в регионе". Со своей стороны японский министр пообещал, что Токио приложит максимум усилий для решения этого вопроса.

Стабильность на Ближнем Востоке жизненно необходима для Страны Восходящего солнца, энергетически зависимой от этого региона.