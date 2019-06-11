Катер подняли со дна Дуная

Объединенная команда спасателей Венгрии и Южной Кореи подняла на поверхность затонувший на Дунае прогулочный катер. Обнаружены тела четырех погибших. Всего жертвами трагедии стали 24 человека, еще четверо числятся пропавшими бес вести.

На борту катера находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Только семи пассажирам удалось спастись, тела семи погибших удалось обнаружить сразу после происшествия.

Трагедия произошла 29 мая у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. Работы по подъему катера со дна Дуная осложнялись бурным речным течением.

По решению суда на месяц задержан капитана круизного лайнера, столкнувшегося с катером. Он подозревается в халатности , которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам.

Из Будапешта передает корреспондент Euronews Карой Жилаг: "В течении последних двух недель сотни людей приходили на берег Дуная, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о погибши в этом ужасном происшествии".

Задержанный капитан отрицает свою вину. Официальные обвинения ему не предъявлены. По словам адвокатов, он тяжело переживает произошедшее и сотрудничает со следствием.

Власти Южной Кореи заявили, что будут добиваться от Венгрии поиска всех жертв катастрофы на Дунае

Южнокорейское турагентство намерено судиться с швейцарско-норвежской судоходной компанией, владеющей круизным лайнером, столкнувшимся с катером.