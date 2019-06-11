Осторожно, электросамокат!

25-летний мужчина, ехавший на электросамокате, погиб в Париже в результате наезда на грузовик.

Авария произошла в квартале Гут Д'Ор 18-го округа французской столицы. Элекстросамокат не уступил дорогу грузовику, у которого было преимущество который имел преимущество при проезде.

Этот трагический инцидент произошёл через три дня после того, как парламент Франции начал обсуждение нового законопроекта о правилах движения электросамокатов, вошедших в обиход год назад. Речь идёт как о безопасности пешеходов, которые могут стать жертвами наезда, так и тех, кто ездит на электросамокатах по проезжей части. Компании-операторы выставляют на улицы Парижа всё больше этих транспортных средств, которые с удовольствием берут напрокат как жители столицы, так и туристы.