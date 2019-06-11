Амнистия в Никарагуа

В Никарагуа отпущены на свободу 50 «политических заключённых», в соответствии с законом об амнистии, принятым парламентом страны в субботу. Амнистия коснулась участников столкновений, которые вспыхнули в апреле прошлого года после того, как президент Даниэль Ортега объявил о сокращении социальной помощи.

– Нас в тюрьме не лечили, делали с нами, что хотели, избивали нас, – рассказывает один из освобождённых. – Были и нормальные охранники, но были и очень плохие.

Заключённых отпускают при условии, что те они не будут больше участвовать в антиправительственных выступлениях. Власти пошли на эту меру, стремясь достичь в стране социальной стабильности и примирения. По данным правозащитных организаций, в ходе протестов погибли более 300 человек, десятки тысяч покинули страну.