При крушении вертолёта в Нью-Йорке погиб пилот

Единственной жертвой крушения вертолёта, произошедшего в понедельник в Нью-Йорке, стал управлявший им пилот. По предварительным данным, причиной трагедии стала плохая видимость из-за сильной облачности. Полиция уже установила личность погибшего, сообщается, что он был опытным пилотом, и остаётся неизвестным, отчего он сел за штурвал в нелётную погоду. Спустя всего 11 минут после взлёта он совершил жёсткую посадку на крышу одного из высотных зданий на Манжэттене. Мэр города Билл Де Блазио уже заявил, что речь идёт, по-видимому, о несчастном случае:

– Сперва хочу сказать о самом важном. Сейчас ничто не указывает на то, что это был теракт. И исходя из той информации, которой мы располагаем, Нью-Йорку в настоящее время ничто не угрожает.

По словам очевидцев, люди, работавшие в здании, были напуганы:

– Я занимался своей работой, и почувствовал, что здание тряхнуло, причём довольно сильно. Сперва подумал, что с лифтом что-то случилось. А затем вижу – все спускаются вниз, на всех лифтах, и в каждом – человек по 20-30.

Крушение произошло примерно в километре от небоскрёба Башня Трампа, где находится квартира президента страны. Последние два с половиной года этот район закрыт для полётов авиации.