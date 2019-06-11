Кто и что незаконны в Молдавии?

Парламент и новое правительство Молдавии распущены не будут: президент страны Игорь Додон аннулировал декрет, подписанный Павлом Филипом, назначенным Конституционным судом временно исполняющим обязанности главы государства. Додон называет это узурпацией власти, а декрет Филипа считает незаконным.

Ранее новые парламент и правительство нелегитимными признал Конституционный суд, временно отстранив Додона от власти и передав его полномочия Филипу, который распустил законодательный орган и назначил внеочередные выборы на 6 сентября. Оба правительство - новое и старое - провели в понедельник свои заседания.

Политический кризис в Молдавии возник после февральских выборов, когда возникли трудности с формированием правящей коалиции и правительства. В итоге социалисты, поддерживающие президента Додона, объединились с блоком Acum ("Сейчас") и выступили против ранее правившей Демократической партии Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка. Но созданное ими правительство по главе с Майей Санду демократы не признали и обратились в Конституционный суд, который объявил кабинет незаконным из-за истечения срока на его формирование.

Социалисты и блок Acum обвинили судей в предвзятости, призвав их уйти в отставку, а Майя Санду объявила войну "антидемократическому режиму олигархов".

ЕС, Россия, США, другие страны выразили готовность сотрудничать с парламентом и новым кабинетом Молдавии. Совет Европы заявил, что попросит Венецианскую комиссию рассмотреть ситуацию, сложившуюся в стране, на предмет легитимности решений Конституционного суда.