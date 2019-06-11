За помощь нелегалам - под суд

Помощь страждущим или преступные махинации? Ответить на этот вопрос предстоит суду города Локри. В Калабрии начались слушания по делу Доменико Лукано. Мэра городка Риаче на юге Италии обвиняют в содействии нелегальной миграции и хищении средств, выделяемых из госбюджета на содержание беженцев.

"Я не утверждаю, что процесс политический. Но без политики здесь явно не обошлось. На посту мэра я сделал свой выбор - выбор в пользу тех, кто не может за себя постоять", - заявил Лукано.

Лукано возглавлял городскую администрацию с 2004 года. За внедрение различных программ по приему и интеграции мигрантов он удостоился "Премии мира города Дрездена" в 2017 году. Так в городке, население которого составляло всего 2 тысячи человек, беженцам предлагали заброшенные дома для жилья и возможности учиться без отрыва от работы. Это должно было помочь и местной экономике.

В то же время у правоохранительных органов возникли вопросы к средствам, которыми пользовался мэр при достижении благородных целей. Среди прочего, Лукано обвиняют в организации фиктивных браков между беженцами и местными жителями, нарушениях при распределении контрактов на переработку мусора и в целом, злоупотреблении властью. Свои действия мэр называет "гражданским неповиновением", а нынешнюю миграционную политику Италии - "бесчеловечной".