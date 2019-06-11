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Италия

Нашествие саранчи на острове Сардиния

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 Ирина Шелудкова 
Нашествие саранчи на острове Сардиния
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Саранча уничтожает урожай на итальянском острове Сардиния. Сильнейшее за последние 60 лет нашествие насекомых связывают с наступлением аномальной жары, установившейся после длительного периода холодной и дождливой погоды. Саранча опустошила уже свыше 2000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Фермер Луиджи Пуджиони говорит: "Все началось около месяца назад. Они были маленькими личинками, а сейчас очень быстро растут и уничтожают все на своем пути".

В ассоциации фермеров Италии заявляют, что огромное количество насекомых также поедает сено, предназначенное для корма животных.

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