100-летие МОТ: мировые лидеры о труде и прогрессе

Промышленность, сельское хозяйство, торговля, образование... - вне зависимости от отрасли экономики, условия труда меняются повсеместно. Как реагировать на перемены и адаптироваться к ним?

Эти вопросы в Женеве обсуждают мировые лидеры - участники конференции, посвящённой 100-летию Международной организации труда.

Глобализация должна быть экономически выгодной для трудящихся, считает канцлер Германии.

"Нет никаких сомнений в том, что индустриальные страны, страны-лидеры мировой промышленности извлекают выгоду из глобализации и разделения труда. Поэтому именно они обязаны не только обеспечить справедливые условия труда на своей территории - для этого уже сделано предостаточно, - но и добиваться того же на каждом этапе цикла глобального производства и сбыта", - заявила Ангела Меркель.

Не стоит пренебрегать преимуществами, которые дают инновации, уверен президент Франции Эммануэль Макрон.

"Когда люди - вне зависимости от их социального статуса - лишаются своей доли от прогресса, они перестают поддерживать политический режим, в том виде, в котором он перед ними предстаёт. Это то, что происходит в наших демократических странах. Вот почему некоторых людей привлекает авторитаризм", - полагает французский лидер.

Российский премьер Дмитрий Медведев предупредил коллег о негативных последствиях "санкций, протекционизма и торговых войн".

"Поведение отдельных стран в торгово-экономической сфере становится всё более агрессивным, буквально на грани произвола. Под угрозой оказывается складывающийся десятилетиями миропорядок", - сказал премьер-министр РФ.

Наконец, ещё одна серьёзная проблема - старение населения и, как следствие, - нехватка рабочей силы. Что оказывает всё большее давление на пенсионную систему многих стран.