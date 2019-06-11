Международная организация труда отмечает 100-летие

В Женеве проходит конференция, посвящённая 100-летию Международной организации труда. В ближайшие дни здесь выступят более 50 высокопоставленных лиц, среди которых около 40 глав государств. На открытии мероприятия генеральный директор организации Гай Райдер напомнил цели её работы:

– Вы здесь, потому что разделяете видение и уверенность Альбера Тома и убеждённость в том, что в наших силах создать для всех достойные условия работы, когда предприятия процветают, люди преуспевают, а общество развивается.

Международная организация труда даёт равный голос работникам, работодателям и правительствам и действует исходя из того, что социальная справедливость – основа прочного мира. Она была создана 100 лет назад как часть Версальского договора, завершившего Первую мировую войну, чтобы обеспечить социальную справедливость для работников. После Второй мировой войны она стала специализированным учреждением созданной тогда ООН. Сейчас неё входит 187 стран, и их число продолжает расти.

На протяжении многих лет Международная организация труда изучала все аспекты трудовой деятельности во всём мире – продолжительность рабочего дня, охрану материнства, минимальный трудовой возраст и гендерное неравенство. В последнее время предметом изучения стали беспрецедентные изменения, с которыми столкнулось общество в результате глобализации.

Особую обеспокоенность вызываю проблемы, связанные с воздействием развития технологий на количество рабочих мест, оплату труда и права работников во всем мире. Многие профессии становятся невостребованными.

– Будущее трудовой сферы не предопределено, – отметил Гай Райдер. – За нас никто не примет решения – ни роботы, ни искусственный интеллект. Это будущее станет результатом нашего выбора, наших решений и нашей способности им следовать.

Хотя организацию нередко критиковали за беззубость и неспособность добиться перемен к лучшему, конференция должна послужить расширению международного сотрудничества для продвижения принципов социальной справедливости и соблюдения прав в сфере труда.