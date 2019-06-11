Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова

Уголовное дело в отношении спецкорреспондента "Медузы" Ивана Голунова прекращено за недоказанностью. Журналист выйдет на свободу. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Автора нашумевших публикаций обвиняли в подготовке к распространению наркотиков. Голунов и его коллеги называют эти обвинения абсурдными и полагают, что дело сфальсифицировали под давлением фигурантов журналистского расследования.

В понедельник утром, 10 июня три крупнейших бизнес-издания России вышли с одинаковой передовицей в поддержку журналиста, посаженного под домашний арест.

Глава постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев считает, что прекращение уголовного дела в отношении Голунова является большой победой гражданского общества и профессионального сообщества сотрудников медиа.