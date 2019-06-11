Трагедия на Дунае: катер поднят

Затонувший прогулочный катер поднят со дна Дуная. В ходе операции спасателям удалось обнаружить тела еще четырех погибших. Сообщается, что среди них может быть и капитан судна. Таким образом, на сегодняшний день жертвами аварии считаются 20 человек.

"Операция по подъему катера продолжалась 7 часов. При помощи специального плавучего крана "Адам Кларк" спасатели поместили его на другое судно и доставили в порт. Здесь катер внимательно осмотрит полиция", - передает из Будапешта корреспондент Euronews Габор Кисс.

С момента трагедии у здания парламента в центре Будапешта, когда катер с туристами из Южной Кореи на борту врезался в круизный лайнер и затонул, прошло уже две недели. Но из-за сильного течения и плохой видимости добраться до судна дайверам удалось только сейчас. В операции участвовала объединенная команда спасателей из Южной Кореи и Венгрии.

"В какие-то из дней ничего не было видно дальше, чем на полметра, иногда - вообще дальше, чем на 10 см. Это было больше похоже на сильный снегопад или туман. Настолько вода была мутной", - признается один из водолазов Золтан Папп.

Еще четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

По решению суда, на месяц задержан капитана круизного лайнера, столкнувшегося с катером. Его обвиняют в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам.