Токаев побеждает на выборах в Казахстане

На президентских выборах в Казахстане побеждает Касым-Жомарт Токаев, действующий президент страны. По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовали более 70% пришедших на выборы избирателей. На втором месте – журналист Амиржан Косанов, получивший около 16% голосов.

Токаев был выдвинут партией «Нур Отан», которую возглавляет официальный лидер нации Нурсултан Назарбаев, назвавший ещё в марте Токаева своим преемником.

В день выборов в столице страны Нур-Султане и бывшей столице Алма-Ате прошли акции протеста, организованные оппозиционным движением «Демократический выбор Казахстана», не допущенным на выборы. Собравшиеся призывали к бойкоту голосования. Около 500 человек были задержаны полицией.