Суматра в дыму и пепле

Столб дыма и пепла высотой семь километров поднялся в небо над индонезийским островом Суматра. В воскресенье здесь началось извержение вулкана Синабунг.

Власти Индонезии просят жителей близлежащих деревень и туристов не приближаться к вулкану в радиусе 3-5 км, а также не выходить на улицу без специальных масок для защиты от вулканического пепла.

Синабунг - один из 130 действующих вулканов Индонезии. Спавший более 400 лет вулкан впервые проснулся 9 лет назад. Тогда около 12 тысяч жителей Суматры были вынуждены покинуть свои дома.