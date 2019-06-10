Жесткая посадка на крыше небоскреба в Нью-Йорке

Вертолет совершил жесткую посадку на крышу здания на Седьмой авеню в нью-йоркском районе Манхэттен, после чего загорелся. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. К месту происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, пожарные и полиция.

По словам Эндрю Куомо, губернатора штата Нью-Йорк, в самом 54-этажном здании никто не пострадал. Однако жертвы или раненые могут находиться в вертолете. На данный момент не известно, сколько человек были на борту. Посадка, уточнил губернатор, по предварительным данным, была вынужденной. Во время ЧП погода в Нью-Йорке была дождливой и туманной.

Небоскреб, на крышу которого сел вертолет, находится неподалеку от площади Таймс-сквер и южной оконечности Центрального парка. Президент США Дональд Трамп информирован о произошедшем. В Белом доме отслеживают ситуацию.