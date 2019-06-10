Лига Наций: победа Португалии

Португалия отмечает победу в Лиге наций. В финальном матче, который прошел на «Эштадиу ду Драгау», Криштиану Роналду и компания со счётом 1:0 одолели сборную Нидерландов. Единственный гол на 60-й минуте в контратаке забил Гонсалу Гедеш, мощно пробивший с разворота с линии штрафной площадки. Роналду был назван лучшим игроком финального турнира. Для него это 29-й трофей в карьере и второй – со сборной Португалии.

Десятки тысяч болельщиков вышли на улицы Порту, чтобы отпраздновать успех своей команды в первом розыгрыше этого турнира:

– Просто невероятно! Я очень, очень счастлив. Это что-то потрясающее, ведь мы небольшая страна, население – десять миллионов, и для нас это имеет особое значение. Я очень счастлив.

Болельщики из Нидерландов были сильно разочарованы результатом матча:

– У команды Нидерландов был, похоже выходной день. А вот португальцы играли очень хорошо, просто великолепно.

– Мне немного грустно, но, как говорят англичане, всегда смотрите на светлую сторону жизни.