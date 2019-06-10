Спасти СВПД: визит Мааса в Тегеран

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас стал первым высокопоставленным западным чиновником, посетившим Иран на фоне ужесточившейся риторики между Вашингтоном и Тегераном. Цель визита - спасти ядерную сделку, для чего Маас обсудил с иранским руководством ситуацию в Сирии и Йемене, а также ракетную программу Исламской республики. "Без обсуждения роли Тегерана в регионе проблемы не решить", - считает глава МИД ФРГ.

"С Германией у нас общая цель, - заявил после встречи с немецким коллегой министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. - И цель эта состоит в том, чтобы сохранить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), предотвратить напряженность и конфликты в регионе (на Ближнем Востоке) и в то же время обеспечить иранскому народу возможность пользовался преимуществами СВПД".

Европейцы понимают, что экономические выгоды в том объеме, на который надеялся Иран, заключая соглашение, сложно реализовать без США. Но глава МИД ФРГ подтвердил политическую и стратегическую заинтересованность Европы сохранить диалог.

"Мы будем придерживаться СВПД , и мы также хотим выполнить наши обязательства по СВПД. Поступая таким образом, мы не совершаем никаких чудес. Мы просто делаем всё о нас зависящее, чтобы найти выход из ситуации, в которой оказались. В настоящее время мы очень интенсивно работаем над введением в действие платежного инструмента Instex", - сказал Маас, добавив, что сохранение сделки важно для безопасности Европы.

О создании Instex Берлин, Лондон и Париж заявили в конце января. Это механизм поддержки торговых обменов с Ираном в обход американских санкций, которые всё ужесточаются после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий в мае прошлого года. Этот механизм пока ещё не запущен. Но инкорпорирование новой структуры состоялось, и капитал тремя странами выкуплен.