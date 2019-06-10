Юпитер как никогда близок к нашей планете

В ночь с 10 на 11 июня гигант Солнечной системы Юпитер как никогда будет близок к Земле. Такое положение планет известно в астрономии как противостояние: солнце будет находиться на одной линии с Землёй и Юпитером, который окажется в небе прямо напротив нашей планеты.

Наименьшего расстояния от Земли (явление, известное как "великое противостояние") для жителей Западной Европы Юпитер достигнет около полуночи. По сообщению Московского планетария, для европейской части России этот момент наступит около 6 часов вечера.

На ясном ночном небе планета будет третьим самым ярким объектом после Луны и Венеры. Для жителей Северного полушария появление "крупного" Юпитера на небе будет не столь впечатляющим: планета достигнет точки противостояния на высоте всего 15 градусов над уровнем моря, и наблюдателю понадобится ясный южный горизонт, чтобы увидеть ярко сияющую точку в небе.

Ещё одно интересное с точки зрения астрономии сочетание предстоит в конце следующих выходных. В ночь с воскресенья (16 июня) на понедельник полная луна окажется совсем рядом с Юпитером над южным горизонтом. При ясной погоде пара Юпитер-Луна будет чётко различима на небе уже в предутренние часы.