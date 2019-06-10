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Генпрокуратура проверит дело Ивана Голунова

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 Андрей Позняков 
Генпрокуратура проверит дело Ивана Голунова
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REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Генпрокуратура России запросила материалы уголовного дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом Euronews рассказал его адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, на этом этапе речи о прекращении уголовного преследования не идёт: надзорное ведомство лишь проверит работу следствия и может вынести представление об устранении выявленных нарушений закона. Бадамшин отметил, что надеется на объективное и независимое предварительное расследование, которое «в кратчайшие сроки признает совершённую ошибку и по реабилитирующим основаниям прекратит уголовное преследование».

Иван Голунов находится под домашним арестом. Автора нашумевших публикаций обвиняют в покушении на распространение наркотиков. Голунов и его коллеги называют эти обвинения абсурдными и полагают, что дело сфальсифицировали под давлением фигурантов журналистского расследования о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом.

Видеомонтаж • Андрей Позняков