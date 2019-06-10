Хасанкейф ждёт затопления

Исторический город Хасанкейф на востоке Турции уйдет под воду: на месте древнего поселения на реке Тигр строится плотина для новой ГЭС и здесь появится водохранилище, заполнять которое начнут уже на этой неделе. Повышение уровня воды станет заметным в Хасанкейфе и близлежащих деревнях уже с октября, а весной будущего года они будут полностью затоплены

Мэр города Вахап Кусен говорит: "В последние годы значительно выросла потребность в воде из-за засухи. Я надеюсь, что проблема между странами решится и у всех будет столько воды, сколько положено".

Критики проекта опасаются, что из-за плотины "Илису", которая строится в рамках масштабного турецкого проекта по развитию Юго-Восточной Анатолии, может возникнуть нехватка воды вниз по течению реки в Ираке.

Хасанкейф населён преимущественно курдами. Местные жители говорят:

"Они не должны этого делать, нам очень тяжело это видеть, мы все потеряем, станем бездомными, нам дадут очень маленькую компенсацию. Это очень тяжело".

"Это наша история, очень богатая история. На западе и в Европе власти стремятся сохранить историю. Здесь мы находимся в самом центре мирового наследия. Я хочу, чтобы Хасанкейф сохранили, мы должны оставить историю нашим детям".

Десятки общественных организаций Турции и Ирака выступают против строительства ГЭС. Эксперты говорят, что плотина нанесет непоправимый ущерб подземному городу, состоящему из 4000 пещер, а также экосистеме региона.