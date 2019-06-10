Наводнения и оползни в Китае, вызванные проливными дождями, стали причиной гибели шести человек.

Ливни не прекращаются в целом ряде регионов страны с четверга.

Больше всего пострадала восточная китайская провинция Цзянси. Там эвакуировали 135 тысяч жителей. Полностью или частично разрушены сотни домов. Затоплены 110 тысяч гектаров посевных площадей.

Некоторые населённые пункты оказались отрезанными от внешнего мира. Спасатели пытаются доставить туда продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.

По прогнозам синоптиков, ещё как минимум сутки дожди не прекратятся.