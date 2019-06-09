Венесуэла: непреодолимый политический кризис

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что инициатива Норвегии по посредничеству в урегулировании политического кризиса в стране не приносит ощутимых результатов.

Во время встречи с жителями города Куа Гуaйдо сказал: "Встречи в Осло и заседания Международной контактной группы проходят лишь потому, что мы все ближе к окончанию узурпации власти, к созданию переходного правительства и свободным выборам. Когда и мы, и наши оппоненты будем готовы сделать шаг в этом направлении, тогда у нас что-то получится. Сейчас этого нет".

Тем временем в Каракасе сотни сторонников президента Николаса Мадуро вышли на улицы, скандируя проправительственные лозунги. Позже они собрались у огромной сцены, с которой председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что "план Америки по дестабилизации ситуации в стране провалился, а оппозиция разделена и обезглавлена".

Днем ранее десятки венесуэльцев отправились на границу с Колумбией, которая была вновь открыта по распоряжению Мадуро. Переход через колумбийскую границу для многих венесуэльцев - шанс на выживание. В Колумбии они могут приобрести еду, лекарства и получить медицинскую помощь.