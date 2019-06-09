Опасный пит-стоп: гонщик сбил механика

Сато Такума с самого начала лидировал в техасской гонке Indy Car DXC, но, неудачно заехав на пит-стоп, японец лишился всех шансов на победу. Во время торможения он сбил механика Криса Уэлча, которого от удара подбросило в воздух. Мужчину тут же доставили в больницу, где сделали несколько рентгеновских снимков. К счастью, обошлось без переломов.

На вопрос журналиста о том, что механик почувствовал в момент удара, тот ответил: "Я думал только о том, как бы поскорее встать и продолжить свою работу". По словам Уэлча, такое с ним происходит не первый раз: "Гонщики рискуют жизнью, и мы тоже, вот почему мы так любим свое дело".