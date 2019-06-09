В Молдавии установилось двоевластие

Молдавский премьер-министр Павел Филип, временно исполняющий обязанности президента, распустил парламент и назначил новые выборы на начало сентября. Незадолго до этого Конституционный суд отстранил от должности президента Игоря Додона. Такое решение суд принял по запросу группы депутатов от Демократической партии, мотивировав его тем, что глава государства отказался подписать указ о роспуске парламента. Додон назвал произошедшее узурпацией власти.

В субботу Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали коалицию и избрали новое правительство, пост премьера заняла сопредседатель ACUM Майя Санду. Но конституционный признал указы президента незаконными, поскольку в пятницу вышел трехмесячный срок для формирования правительства. Додон на это ответил, что президент в такой ситуации вправе, но не обязан распускать парламент. И более того, такое решение должно приниматься только после консультаций с фракциями.

Парламент обвинил Демократическую партию и ее лидера бизнесмена Владимира Плахотнюка в узурпации власти. В декларации, которую выпустили законодатели, говорится, что в стране широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами. Действия Конституционного суда парламент назвал незаконными.