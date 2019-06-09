Президентские выборы на фоне задержаний

Явка на проходящих в Казахстане внеочередных выборах президента в 14.00 по местному времени (11 утра по Москве) составила 51 %, сообщили в Центризбиркоме республики. В Нур-Султане и Алма-Ате сообщается о разгоне несанкционированных митингов, задержаны порядка ста человек, заявил первый замглавы МВД.

Без малого 10 тысяч избирательных участков открылись в стране в 8.00 по местному (5 утра по московскому времени). Еще 64 участка начнут работать за рубежом, в том числе в пяти городах России. В избирательные списки внесены почти 12 миллионов человек.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, четверо из них выдвинуты партиями, еще три представляют республиканские общественные объединения. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев представляет правящую партию "Свет Отечества". Впервые за постсоветскую историю в выборах не принимает участия Нурсултан Назарбаев. В воскресенье утром первый президент Казахстана проголосовал на участке №58 в столичном Дворце молодежи.

За ходом голосования следят 1013 международных наблюдателей и представителей иностранных государств. Участки закроются в 20.00 по местному (17.00 по московскому времени). На опубликование итогов выборов ЦИК предусмотрено семь дней.