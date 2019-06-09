Токаев побеждает на президентских выборах - экзит-поллы

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных президентских выборах, получив, по данным экзит-поллов, около 70% голосов избирателей. Токаев выдвинут партией "Нур Отан", которую возглавляет официальный лидер нации Нурсултан Назарбаев.

Второе место досталось Амиржану Косанову, набравшему около 15% голосов. По информации Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие свыше 77% граждан с правом голоса.

Генпрокуратура зафиксировала 19 случаев нарушений в ходе голосования, в том числе незаконную агитацию, выдачу гражданам по несколько бюллетеней и вброс нескольких бюллетеней в урну для голосования на двух участках. Но правоохранительные органы не считают эти нарушения серьёзными и способным поставить под сомнения результаты голосования.

В качестве незаконной агитации в день голосования МВД Казахстана рассматривает акции протеста, организованные оппозиционным движением "Демократический выбор Казахстана", не допущенным на выборы. Протестующие призывали к бойкоту голосования. На демонстрациях, которые прошли в столице страны Нур-Султане и бывшей столице Алма-Ате, полицейские задержали 500 человек.