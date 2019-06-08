Венесуэла: четыре миллиона беженцев

По оценкам ООН, четыре миллиона венесуэльцев были вынуждены покинуть родную страну из-за разразившегося в ней экономического и гуманитарного кризиса.

Только за последние семь месяцев количество беженцев из Венесуэлы увеличилось на миллион.

Большинство из них нашли убежище в других государствах Латинской Америки. Наибольшее число венесуэльцев находится в Колумбии – 1,3 млн человек, в Перу - более 700 тысяч. ООН призывает оказывать поддержку странам, принимающим беженцев.

С начала этого года сотрудники Детского фонда ООН доставили в Венесуэлу 55 тонн гуманитарной помощи. По данным ЮНИСЕФ, в период с 2014 по 2017 год в стране на 50 процентов увеличилась смертность среди детей в возрасте до пяти лет.

На сегодняшний день по числу беженцев, сообщает ООН, Венесуэла уступает лишь Сирии, которую за последние годы покинули более пяти с половиной миллионов человек.