Журналиста Ивана Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков

Журналисту онлайн-издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. Редакция "Медузы" также заявляет, что Голунову ранее угрожали в связи с готовившимся расследованием.

Как пишет "Медуза", после задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.

В субботу днем врачи скорой помощи направили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на обследование в больницу, сообщает управление МВД по Москве. Врачи осмотрели Голунова после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. Накануне сообщалось, что осмотревший Голунова врач сказал, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер.

У здания Никулинского суда Москвы, где Голунову должна быть избрана мера пресечения, проходят одиночные пикеты, в продолжение тех, что были проведены накануне у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

Занимавшийся громкими расследованиями, в том числе о коррупции московских и федеральных чиновников, Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона. Сообщается, что по месту его проживания также были обнаружены 5 граммов кокаина.