Нападение на женщин в лондонском автобусе

Две женщины были жестоко избиты и ограблены в лондонском автобусе группой подростков. Нападение произошло 30 мая. По словам пострадавших, 29-летней американки Крис и 28-летней уругвайки Мелании Геймонат, молодые люди начали издеваться над ними, заметив, что девушки – однополая пара, требуя от них поцеловаться прилюдно и бросая в них монетки. После вспыхнувшей драки подростки забрали личные вещи женщин и выбежали из автобуса.

Неприятно видеть то, что случившееся с нами используется в пропагандистской кампании ради кликов, хотя выводы из этого можно извлечь совсем другие. (...) Под угрозой находятся права и безопасность очень много людей. Я хочу, чтобы люди не боялись противостоять другим людям, подогреваемым правым популизмом, который, по моему, несёт ответственность за эскалацию преступлений на почве ненависти. Крис потерпевшая

Мэр британской столицы Садик Хан назвал случившееся "отвратительным женоненавистническим нападением", пообещав, что не потерпит в Лондоне преступлений на почве ненависти к сообществу ЛГБТ+.

1 июня Садик Хан опубликовал статью в газете "Гардиан", в которой выразил сожаление по поводу приезда в Лондон с государственным визитом президента США Дональда Трампа, по мнению мэра Лондона, – одного из самых ярких представителей "правого популизма". В ответ американский лидер упрекнул Хана в том, что он недостаточно уделяет внимания борьбе с преступностью в Лондоне.

В пятницу лондонская полиция отчиталась о задержании четырех молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет по подозрению в нападении на женщин 30 мая. В субботу был задержан еще один подозреваемый. Их имена не раскрываются.