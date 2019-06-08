Нападение на женщин в лондонском автобусе

Две женщины были жестоко избиты и ограблены в лондонском автобусе группой подростков. Нападение произошло 30 мая. По словам пострадавших, 29-летней американки Крис и 28-летней уругвайки Мелании Геймонат, молодые люди начали издеваться над ними, заметив, что девушки – однополая пара, требуя от них поцеловаться прилюдно и бросая в них монетки. После вспыхнувшей драки подростки забрали личные вещи женщин и выбежали из автобуса.
Мэр британской столицы Садик Хан назвал случившееся "отвратительным женоненавистническим нападением", пообещав, что не потерпит в Лондоне преступлений на почве ненависти к сообществу ЛГБТ+.
1 июня Садик Хан опубликовал статью в газете "Гардиан", в которой выразил сожаление по поводу приезда в Лондон с государственным визитом президента США Дональда Трампа, по мнению мэра Лондона, – одного из самых ярких представителей "правого популизма". В ответ американский лидер упрекнул Хана в том, что он недостаточно уделяет внимания борьбе с преступностью в Лондоне.
В пятницу лондонская полиция отчиталась о задержании четырех молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет по подозрению в нападении на женщин 30 мая. В субботу был задержан еще один подозреваемый. Их имена не раскрываются.