Ошибки молодости

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, претендующий на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, признался, что в молодости употреблял наркотики.

В интервью газете Daily Mail он рассказал, что принимал кокаин на нескольких светских мероприятиях более 20 лет назад, когда работал журналистом. Гоув добавил, что сейчас считает это ошибкой.

Ранее в употреблении наркотиков признались еще два кандидата на пост премьер-министра - государственный секретарь по международному развитию Великобритании Рори Стюарт и министр иностранных дел страны Джереми Хант.