Президент - свидетель жениха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в качестве свидетеля со стороны жениха на свадьбе известного футболиста турецкого происхождения Месута Озила и его невесты Амине Гюльше, бывшей мисс Турции.

Свадебная церемония состоялась в Стамбуле на берегу Босфора. После церемонии Эрдоган обратился к новобрачным с такими словами:

"Единственный ребенок в семье будет одинок. Двое - будут соперничать. Трое - это гармония. Четверо - принесут процветание. Остальные - на усмотрение Господа. Я уже говорил об этом с молодожёнами, но повторить ещё раз будет кстати".

Озил и Гюльше начали встречаться два года назад. О помолвке было объявлено в июне 2018 года.

Выбор Озилом свидетеля вызвал немало критики как внутри страны, так и за рубежом.