Будапешт и Бухарест ссорятся

Между Будапештом и Бухарестом разгорается дипломатический скандал. В четверг на одном из румынских военных кладбищ произошли массовые столкновения между представителями местной венгерской общины и румынами, которые попытались провести здесь поминальную службу. В День героев около тысячи человек - в национальных костюмах и с флагами в руках - пришли на кладбище в коммуне Валя-Узулуй почтить память солдат, погибших в Первой и Второй мировых войнах. Около 300 венгров решили им помешать: этот некрополь - предмет территориального спора между соседними коммунами с разным этническим составом.

"Венгерская община заявляет, что пока ситуация вокруг кладбища не прояснится, на нем не должно проводиться никаких поминальных служб. Необходимо сначала определить, кто действительно из румын здесь похоронен. Эту информацию может раскрыть министерство обороны Румынии: оно активно сотрудничает как с местным венгерским населением, так и с иностранными властями. Пока же даже ставить новые кресты на кладбище запрещено законом. Об этом не раз заявляли румынские власти. В четверг венгерские зеленые попытались воспрепятствовать нарушению закона, произволу", - говорит депутат венгерского происхождения в Румынском парламенте Аттила Короди.

Им это не удалось. Румыны сломали кладбищенские ворота и провели поминальную службу.

В Венгрии заявили, что местная полиция даже не пыталась их остановить. В Будапеште назвали произошедшее провокацией со стороны местных националистов и вызвали в МИД посла Румынии. Тот от визита во внешнеполитическое ведомство отказался.

По данным общественных организаций, на кладбище похоронены примерно 150 румынских и 750 венгерских военнослужащих.