США-Россия: "опасное сближение"

Военные России и США обвинили друг друга в инциденте в Восточно-Китайском море, где чуть было не столкнулись американский ракетный крейсер "Чанселлорсвилль" и российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

В ВМС США утверждают, что действия российских военных были непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность американского экипажа. "Адмирал Виноградов", по версии американской стороны, подошел к "Чанселлорсвиллю" на расстояние 15-30 метров и тем самым вынудил его резко изменить курс и уйти в сторону, чтобы избежать столкновения.

В пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что ракетный крейсер США пересек курс российского корабля в 50 метрах перед его носом, заставив экипаж "Адмирала Виноградова" экстренно маневрировать.