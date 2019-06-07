Трамп - Пелоси: новая ссора

Дональд Трамм ответил Нэнси Пелоси, заявившей, как сообщали ряд американских СМИ, что мечтает увидеть президента США в тюрьме.

В интервью, которое Трамп дал, уже зная о ремарках спикера Палаты представителей, он отметил: "Я считаю, что она ведет себя недостойно, я полагаю, что она неталантливый человек. Я пытался быть с ней доброжелательным, поскольку требовалось договориться по ряду вопросов. Она совершенно недоговороспособна, она злобная, мстительная, она ужасный человек. Доклад Мюллера для них всех стал катастрофой".

Нэнси Пелоси продолжила эту пикировку: "Так не ведут себя с теми, кого называют друзьями, так не решают проблемы с нелегальной иммиграцией, так не подходят к гуманитарной ситуации , которая сложилась на границе. Он пытается отвлечь внимание от выводов Мюллера".

Трамп в том же интервью сообщил, что уверен - его текущая политика в отношении введения пошлин на импорт мексиканских товаров как способ регулировать защиту южных рубежей США - полностью оправданна.