"Золотой трезубец": служить в армии со вкусом

Нести армейскую службу - дело нелегкое, обед в казарме или на передовой нередко лишен вкуса. Так быть не должно, считают во Франции. В Лионе - гастрономической столице страны - в третий раз состоялся конкурс военных шеф-поваров "Золотой трезубец". Соревнования проходили в Институте Поля Бокюза в лионском пригороде Экюлли.

"В финал вышли восемь дуэтов военных шеф-поваров, - передает корреспондент Euronews Райан Томпсон, - в задачу которых входило приготовить изысканное блюдо на основе яиц всего за 4 часа и в соответствии с армейскими ограничениями рациона. Еще одно условие: стоимость блюда не должна превышать 7 евро и 62 цента".

Стефан Морван, один из участников финала, делится впечатлениями: "Трудностей было несколько: выделенный на продукты бюджет был весьма ограничен, ингредиенты - строго оговорены. Но главная сложность - нехватка времени, пришлось буквально бороться со временем!"

Как в армии, все происходило под надзором генералов. Критериями на этот раз были: точность следования инструкциям и соблюдение формальных аспектов соревнования, ну и конечно - вкусовые качества блюд.

"В армии крайне важно соблюдать выделенное на приготовление пищи время, - объясняет Стейси Сез, победитель конкурса "Лучший рабочий Франции", - не превышать смету, выбирая ингредиенты, которые находятся в нашем распоряжении в данной точке земного шара. Ну и, очевидно, нельзя упускать из виду процедуру кулинарной обработки продуктов и приправы".

"Отношения между Францией и гастрономией исторически были весьма тесными, - говорит генерал Тьерри Бекриш, -отношения между французскими военнослужащими и гастрономией должны быть еще более тесными, ведь от этого зависит боевой настрой армии!"

Лауреатами "Золотого трезубца" в этом году стали шеф-повара оборонной базы Пуатье-Сен-Максен Гийом Марке и Франк Моро. Второе место - у Себастьяна Герана и Антони Демонсо, шеф-поваров минного тральщика "Орион". Обе команды войдут в сборную Франции на мировом первенстве военных шеф-поваров, которое состоится в США в начале 2020 года.