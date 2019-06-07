Новый "старый" премьер-министр Испании

Глава испанского королевства Филипп VI предложил кандидатуру лидера социалистов Педро Санчеса на пост премьер-министра. Эту должность видный политик занимал и до внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в конце апреля.

Санчес с этим шагом монарха согласился: "Король оказал мне честь, предложив стать главой правительства нашей великой страны. Это налагает на меня колоссальную ответственность. И, принимая на себя эту ответственность, я хочу, пользуясь случаем. выразить огромную благодарность народу Испании за оказанное мне доверие".

По итогам голосования победу одержали социалисты Санчеса. Но партия не получила абсолютного большинства в 350-местном парламенте, поэтому, чтобы утвердить Санчеса главой кабинета министров, потребуются переговоры с другими политическими силами.

Об этом Педро Санчес заявил во время встречи с журналистами: "Я объявлю в начале будущей недели, что у меня начнутся консультации с лидерами основных политических партий и движений, чтобы ускорить процесс утверждения моей кандидатуры в парламенте".

Наиболее естественным альянсом для партии Санчеса станет союз с левыми популистами из партии Podemos, получившими 42 мандата, и с "Левыми республиканцами Каталонии", ставшими обладателями 15 депутатских мест.

Педро Санчес уверен, что альтернативы правлению социалистов в стране нет: "Испанский народ высказался дважды по поводу политического вектора, по которому должна развиваться страна, они дважды сказали "да" евросоциалистам, поэтому в ближайшее время иной альтернативы нет".

Предполагается, что утверждение кандидатуры Педро Санчеса на пост главы испанского кабинета министров состоится на пленарной сессии парламента в конце следующей недели.