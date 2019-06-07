13 художников увековечили культурно-историческое наследие Средней Азии

Исторические культурные ценности Средней Азии обретают бессмертие в картинах. Эту традицию решили поддержать 13 художников из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и России. Все они встретились в проекте «Алмалайн» (Almaline).

Художники, которые переносят на холст красоты памятников из стран региона Великого шёлкового пути, наконец-то посетили архитектурные сокровища Узбекистана, где собрались с мольбертом и кистями на 15 дней.

В самом сердце Великого шелкового пути в Самарканде и в других городах области художники создавали свои полотна, почти не прерываясь на отдых ни днём, ни ночью, под лучами солнца и под дождём. Столица империи Тамерлана может похвастаться красотами древних медресе, мечетей и других святынь.

Выставка по результатам проекта, состоящая из 200 работ, открыта в Государственном музее Казахстана в Алма-Ате.

Встреча с европейскими художниками в совместном проекте

Теперь задача участников проекта «Алмалайн» - совместный проект с европейскими художниками, который поможет построить "культурный мост" между странами и континентами. В ближайшее время участники проекта намерены встретиться с художниками из Венгрии. Уже была организована встреча на севере Кипра, чтобы привлечь общественное внимание к великому наследию Средней Азии.

Художники из «Алмалайн» также участвовали во встречах с живописцами с Алтая, из Монголии и других близлежащих регионов.

«Шедевры невероятной цветовой гаммы и орнамента»

Художник из Казахстана, Досбол Касымов, стал одним из учредителей международного художественного сообщества «Алмалайн» 15 лет назад. По его словам, нельзя остаться не зачарованным древними шедеврами архитектуры:

"Когда вы пишете исторические памятники, это всегда заставляет задуматься о величии архитектуры, о том, как она прекрасна. В этих шедеврах невероятное сочетание цветов и орнамента. Элегантность этих зданий очаровывает меня."

Нуршидин Баратов из Казахстана изучал живопись на факультете изящных искусств в Стамбульском университете. Мадина Нарбаева, также из Казахстана, говорит, что её планы на будущее - поехать в Европу для участия в совместном проекте с европейскими художниками.

Узбекский художник Аваз Шарипов: "Как можно игнорировать эти уникальные культурные сокровища, созданные нашими предками? Весь мир смотрит на них в изумлении".