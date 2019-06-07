В Польше из-за взрыва газа рухнул дом

По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва газа в старом многоквартирном доме в польском городе Кедзежин-Козле. Спасатели не исключают, что еще несколько человек могут находиться под завалами. В их поисках задействованы три группы и собаки.

Взрыв произошел в четверг вечером. Два из четырех этажей здания рухнули. Возник пожар. На место происшествия прибыли несколько подразделений пожарной службы. К часу ночи по местному времени огонь был потушен. Причины инцидента выясняются. Состояние устоявших этажей дома нестабильно. Жители из соседних зданий были эвакуированы из-за риска обрушения. По словам начальника Государственной пожарной службы, операция продлится до тех пор, пока не появится абсолютная уверенность, что под обломками никого не осталось.