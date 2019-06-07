Сейм запретил "детское шампанское"

Литовский парламент одобрил большинством голосом поправки к закону о контроле над алкоголем, запрещающие продажу «детского шампанского» – наряду с другими товарами для детей и подростков, которые имитируют алкогольную продукцию и ее упаковку. Поправки начнут действовать с 1 ноября 2019 г.

По мнению законодателей, товары, похожие на алкоголь, приучают молодёжь к пьянству. С этим мнением согласно правительство Литвы.

«Когда мы ставим на стол напиток, имитирующий вино, – говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига, – разливаем его в бокалы и даже называем его также как алкогольный напиток, очевидно, что мы поощряем определённое поведение».

По мнению противников законопроекта, привычка к пьянству возникает из-за примера родителей или сверстников, а не из-за внешнего вида тех или иных товаров на рынке.

«Сначала дети учатся правилам поведения в семье, а затем в школе, – считает либеральный депутат Аушрине Армонайте. – И не так уж важно, какие предметы они видят, в какие игрушки играют и на что эти предметы и игрушки похожи».

Литва – одна из самых пьющих стран Европы. По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году среднестатистический взрослый литовец выпил более 11 л чистого этанола.

В апреле в Клайпеде пьяная мать родила ребёнка с четырьмя промилле алкоголя в крови.

В 2017 г. году Сейм повысил акцизы на алкогольные напитки и ужесточил правила их продажи. Статистика за 2018 г. выявила начало снижения потребления алкоголя в Литве.